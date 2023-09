(Alliance News) - Longboat Energy PLC a déclaré mercredi qu'elle visait à développer une activité en Norvège et en Asie du Sud-Est, alors qu'elle a annoncé une perte accrue pour le premier semestre 2023.

La société d'exploration et de production, active en Norvège et en Malaisie, a déclaré une perte intermédiaire de 2,0 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 30 juin, contre 1,3 million de livres sterling l'année précédente. La société n'a pas généré de revenus.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'engageait à mettre en place une activité d'exploration et de production à cycle complet en Norvège et en Asie du Sud-Est.

"La création de la coentreprise Longboat Japan Petroleum Exploration Co Ltd en Norvège a le potentiel d'apporter une création de valeur et une croissance significatives et réunit deux entreprises aux qualités complémentaires. L'équipe de Longboat possède une expérience et une expertise techniques importantes dans le secteur E&P norvégien et de solides relations avec l'industrie locale, tandis que JAPEX est une société E&P établie de longue date, dotée d'un bilan solide et de compétences techniques importantes à l'échelle mondiale, notamment dans le domaine de l'E&P en mer du Nord", a déclaré Longboat Energy.

Les actions de Longboat Energy ont chuté de 12 % à 16,22 pence chacune mercredi matin à Londres.

