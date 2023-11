Longboat Energy PLC - société d'exploration et de production active en Norvège et en Malaisie - annonce que le quatrième des cinq nouveaux puits intercalaires de Statfjord Ost a été foré avec succès. L'exécution du projet est en bonne voie et les champs de Statfjord Ost et de Sygna devraient être pleinement opérationnels à partir de tous les puits au début de la nouvelle année. L'opération progresse vers sa conclusion, qui devrait intervenir en janvier. Cependant, la production initiale pour 2023 est estimée à environ 250 barils d'équivalent pétrole par jour nets pour Longboat, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions, principalement en raison d'un retard dans la mise en service des nouveaux puits. La production devrait augmenter de manière significative au début de 2024, lorsque tous les puits seront mis en service.

En juillet, Longboat a annoncé un accord de vente et d'achat avec INPEX Idemitsu pour l'acquisition d'une participation de 9,60 % dans le PL 089, ce qui équivaut à une participation de 4,80 % dans le Statfjord Ost et à une participation d'environ 4,3 % dans l'unité Sygna, pour un montant d'environ 12,8 millions d'USD en numéraire.

Cours actuel de l'action : 18,00 pence, en baisse de 4,0 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 26 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.