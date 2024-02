Longeveron Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des thérapies cellulaires pour des maladies spécifiques liées au vieillissement et menaçant le pronostic vital. Le principal produit de recherche de la société est le produit de thérapie cellulaire LOMECEL-B (Lomecel-B), qui est dérivé de cellules de signalisation médicinales (CSM) expansées en culture et provenant de la moelle osseuse de jeunes donneurs adultes en bonne santé. La société se concentre principalement sur trois indications en cours de développement, telles que la fragilité liée au vieillissement, la maladie d'Alzheimer, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et le syndrome cardiaque gauche hypoplastique (HLHS). Son Lomecel-B possède de multiples mécanismes d'action comprenant des effets pro-vasculaires, pro-régénératifs, anti-inflammatoires et de réparation et de cicatrisation des tissus, avec des applications potentielles dans tout un éventail de domaines pathologiques. La société a conclu des contrats d'approvisionnement en moelle osseuse avec deux fournisseurs : l'Oklahoma Blood Institute et Vista Health Research.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale