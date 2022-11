Exclusif-La banque centrale chinoise va proposer des prêts bon marché pour soutenir les obligations des promoteurs immobiliers - sources

La Banque populaire de Chine (PBOC) espère que les prêts relanceront le sentiment du marché à l'égard du secteur immobilier lourdement endetté, qui est passé de crise en crise au cours de l'année écoulée, et sauveront un certain nombre de promoteurs privés, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Ces dernières semaines, la Chine a intensifié son soutien au secteur immobilier, un pilier représentant un quart de la deuxième plus grande économie du monde. De nombreux promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations en matière de dette et ont été contraints d'arrêter la construction.

Les plus grandes banques du pays se sont engagées cette semaine à accorder au moins 162 milliards de dollars de crédit aux promoteurs.

Les prêts de la PBOC, par le biais de sa facilité de prêt, devraient être à un taux d'intérêt beaucoup plus bas que le taux d'intérêt de référence et seraient mis en œuvre dans les semaines à venir, ce qui incitera davantage les institutions financières à investir dans les obligations onshore des promoteurs privés, ont déclaré deux sources.

Les conditions telles que le taux d'intérêt des prêts n'étaient pas immédiatement connues.

La PBOC est également en train de rédiger une "liste blanche" de promoteurs de bonne qualité et d'importance systémique qui recevraient un soutien plus large de Pékin pour améliorer leurs bilans, ont indiqué deux des sources.

La banque centrale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les mesures prévues.

Au moins trois promoteurs privés - dont Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd et Seazen Holdings - ont reçu le feu vert ce mois-ci pour lever un total de 50 milliards de yuans (7 milliards de dollars) de dettes. S'il n'y avait pas assez de demande de la part des investisseurs pour ces nouvelles obligations, la PBOC interviendrait probablement pour fournir des liquidités via la facilité de prêt pour le reste de l'émission, a déclaré l'une des quatre personnes et une autre source.

DE LA RÉPRESSION AU SOUTIEN AGRESSIF

Le mécanisme de re-prêt est un outil politique ciblé que la PBOC utilise généralement pour accorder des prêts à faible coût aux banques afin de soutenir le ralentissement de l'économie, car la banque centrale dispose d'une marge de manœuvre limitée pour réduire les taux d'intérêt en raison des inquiétudes liées à la fuite des capitaux.

Au cours des derniers mois, la PBOC a utilisé la facilité de prêt pour soutenir des secteurs tels que le transport, la logistique et l'innovation technologique qui ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 ou qui sont favorisés par des politiques publiques à long terme.

Le soutien agressif de Pékin au secteur de l'immobilier marque un revirement par rapport à la répression entamée en 2020 contre les spéculateurs et les promoteurs endettés dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des risques financiers.

Cependant, à la suite de cette répression, les ventes et les prix des biens immobiliers ont chuté, les promoteurs ont manqué à leurs obligations et ont suspendu la construction. L'arrêt des constructions a provoqué la colère des propriétaires qui ont menacé d'arrêter leurs paiements hypothécaires.

La PBOC prévoit également de fournir 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars) de facilités de financement de fusions et acquisitions aux gestionnaires d'actifs publics, principalement pour leurs acquisitions de projets immobiliers auprès de promoteurs en difficulté, selon deux sources.

Les médias chinois ont rapporté lundi que la banque centrale prévoyait de fournir 200 milliards de yuans de prêts sans intérêt aux banques commerciales jusqu'à la fin mars pour l'achèvement des logements.

Parmi les autres soutiens officiels récents, le régulateur du marché obligataire interbancaire chinois a déclaré ce mois-ci qu'il élargirait un programme visant à soutenir environ 250 milliards de yuans (35 milliards de dollars) d'offres de dettes par des entreprises privées.

Une grande partie du soutien précédent de Pékin visait les promoteurs publics.

Yi Huiman, président du régulateur chinois des valeurs mobilières, a déclaré lundi que le pays devait mettre en œuvre des plans pour améliorer les bilans des promoteurs de "bonne qualité".

L'agence de notation Fitch Ratings a déclaré jeudi que les promoteurs chinois privés sont confrontés à un risque de liquidité plus élevé, en termes de structure de la dette avec une plus grande pression sur les échéances à court terme, que leurs homologues appartenant à l'État, car les banques et autres créanciers deviennent réticents à prêter.

(1 $ = 7,1609 yuan renminbi chinois)