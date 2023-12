Longfor Group Holdings Limited est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers (bureaux, propriétés commerciales et résidentielles, hôtels, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit : - promotion d'actifs immobiliers (91,6%) ; - location immobilière (4,6%) - gestion d'immeubles et prestations de services immobiliers (3,8%). La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières