Les actions des promoteurs immobiliers chinois s'envolent grâce au dernier soutien de Pékin

Les actions de Country Garden ont grimpé de plus de 20 % et celles de Longfor Group de plus de 17 %. L'indice Hang Seng Mainland Properties a augmenté de plus de 7 %.

Les obligations offshore en dollars émises par les promoteurs privés chinois ont également rebondi.

L'Association nationale des investisseurs institutionnels du marché financier (NAFMII) a annoncé mardi soir qu'elle allait élargir un programme visant à soutenir environ 250 milliards de yuans (34,5 milliards de dollars) de ventes de dettes par des entreprises privées.

L'association semi-officielle dépendant de la banque centrale chinoise a également déclaré que le programme pouvait être élargi.

(1 $ = 7,2520 yuans chinois)