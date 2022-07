Les banques et les valeurs immobilières chinoises s'effondrent alors que les acheteurs cessent de rembourser leurs prêts hypothécaires.

Les obligations des promoteurs chinois ont également été vendues, alors que la confiance dans le secteur, déjà anéantie par la crise de l'Evergrande Group, continue de s'effriter.

Au cours des dernières semaines, un nombre croissant d'acheteurs de maisons à travers la Chine ont collectivement menacé d'arrêter les paiements hypothécaires aux banques jusqu'à ce que les promoteurs reprennent la construction des maisons pré-vendues, selon les journaux officiels et les médias sociaux.

Le mouvement, qui semble gagner en traction, menace de tuer une reprise naissante dans le secteur immobilier et pourrait déclencher une intervention du gouvernement.

"L'événement va probablement se propager, et cela montre qu'il y a encore beaucoup d'écume sur le marché immobilier", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Water Wisdom Asset Management.

L'indice bancaire CSI300 a chuté jusqu'à 3,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis mars 2020, tandis que les actions financières de Hong Kong ont perdu 1,5 %. Les promoteurs chinois des deux marchés ont également fortement chuté.

La baisse des secteurs a pesé sur le marché plus large. L'indice de référence de la Chine a terminé à plat, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en baisse de 0,2 %, malgré la vigueur des actions technologiques jeudi.

"Les gens craignent que cela ne nuise aux prêts bancaires et n'affecte d'autres projets qui ne sont pas en difficulté", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles de la maison de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong.

Le mouvement s'est étendu à de nombreuses provinces chinoises et concerne plus de 100 projets immobiliers, a indiqué jeudi le cabinet de conseil en immobilier CRIC dans un commentaire, mettant en garde contre les "risques systémiques".

VENTES

Les petits créanciers ont subi de fortes liquidations.

China Merchants Bank et Industrial Bank ont chuté de 6,3 % et 3,6 %, respectivement.

"Le ralentissement de l'immobilier en Chine pourrait finalement affecter négativement les institutions financières onshore après avoir frappé le marché des obligations offshore à haut rendement en dollars", a écrit Ting Lu, économiste en chef de Nomura pour la Chine.

Un désendettement désordonné pourrait entraîner "une hausse des prêts non performants pour les banques, qui se trouvent au centre du système financier chinois."

Alvin Wong, analyste de CLSA, a déclaré qu'il restait prudent quant aux perspectives à court terme du secteur immobilier, malgré les récentes mesures de relance.

"Nous pensons que l'événement risque de refroidir davantage le sentiment des acheteurs de maisons, et donc qu'il y a moins de chances de voir une reprise des ventes à court terme."

Les promoteurs immobiliers cotés en Chine, Gemdale et Greenland Holdings, ont chuté de plus de 4 %, tandis que Longfor Group, coté à Hong Kong, a dégringolé de 5,4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois.

Les investisseurs fuient également les obligations immobilières chinoises.

L'indice CSI Real Estate Bond est tombé à son plus bas niveau en près de quatre ans, tandis qu'un indice qui suit les obligations chinoises à haut rendement a atteint des niveaux records.

Le mouvement "arrêt collectif du paiement des hypothèques" incitera le gouvernement à intervenir et à assurer la livraison des maisons aux acheteurs, a prédit jeudi Guotai Junan Securities.

Nomura estime que les promoteurs n'ont livré qu'environ 60 % des maisons qu'ils ont pré-vendues entre 2013 et 2020, période durant laquelle l'encours des prêts hypothécaires chinois a augmenté de 26 300 milliards de yuans.

"L'incapacité d'un nombre croissant de promoteurs à livrer des logements en temps voulu est un véritable problème (...) à l'heure actuelle", a écrit Nomura.