Les investisseurs misent sur les espoirs de relance pour faire grimper les prix de l'immobilier en Chine

Les actions du principal promoteur, Longfor Group, ont bondi de 11 %, tandis que ses pairs en défaut de paiement, Sunac China et KWG Grouop, ont gagné respectivement 12 % et 18,6 %, contre une hausse de 1,2 % de l'indice Hang Seng plus large.

L'espoir des investisseurs de voir de nouvelles politiques nationales de relance s'est renforcé vendredi dernier après que plusieurs villes de second rang ont annoncé leurs propres mesures de soutien.

Le secteur de l'immobilier, autrefois pilier de la croissance économique, s'est effondré l'année dernière, les promoteurs ne remboursant pas leurs dettes ou leurs obligations et suspendant la construction de projets de logements vendus à l'avance.

Les décideurs politiques ont mis en place des mesures depuis la seconde moitié de 2022 pour stabiliser le marché de l'immobilier, qui a été encore stimulé par la levée des restrictions sévères du COVID-19 en décembre.

Les mesures potentielles pourraient inclure un abaissement des exigences en matière d'acompte et d'achat de logement, ainsi que des mesures raffinées pour stimuler la liquidité des promoteurs, ont déclaré les analystes.

Les valeurs immobilières cotées en Chine continentale ont enregistré des gains modestes mardi, l'indice immobilier CSI 300 progressant de 2,3 %.