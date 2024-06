Les quelques sociétés d'investissement qui misent sur le secteur immobilier chinois maintiennent leurs paris optimistes, en dépit d'un marché boursier en perte de vitesse et d'une opinion dominante selon laquelle le dernier plan d'aide de Pékin n'est pas suffisant.

Les appels positifs, notamment ceux de Citi et de Bank of America, ont été lancés avant l'annonce des mesures d'assouplissement le 17 mai, car on s'attendait à ce que le paquet offre plus que les mesures fragmentaires prises au cours des deux dernières années.

Pour la première fois, les autorités ont demandé aux gouvernements locaux d'acheter des appartements invendus par l'intermédiaire d'entreprises publiques, ce qui a permis de dégager jusqu'à 500 milliards de yuans (69 milliards de dollars) pour ces achats et d'alimenter l'espoir que d'autres fonds pourraient être mis à disposition.

Elles ont également réduit les exigences en matière de versement initial et supprimé le plancher des taux hypothécaires, redoublant d'efforts pour stabiliser le secteur en difficulté après qu'il ait sombré dans une crise de la dette en 2021 et provoqué de nombreux défauts de paiement de la part d'entreprises.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index a perdu près de la moitié des 40 % de gains réalisés avant l'annonce du mois de mai, alors que des doutes s'installent quant à l'ampleur et à l'efficacité du plan d'aide. Les actions du promoteur Vanke, soutenu par l'État, ont reculé de 28 % après avoir bondi de 90 %.

Mais les analystes optimistes affirment que le rôle prépondérant du gouvernement central dans la coordination des dernières mesures a en fait renforcé leur conviction, injectant une rare dose de positivité dans un secteur qui a vu les ventes de logements neufs chuter de 40 % et les valorisations des entreprises chuter de 80 % par rapport aux sommets atteints.

"Du point de vue de la signalisation, c'était plutôt positif, c'est pourquoi nous sommes devenus plus constructifs", a déclaré Karl Choi, responsable de la recherche immobilière en Grande Chine chez Bank of America, qui s'attend à ce que les ventes de logements des 100 premiers promoteurs se stabilisent d'ici l'année prochaine après des baisses de 40 à 50 % en glissement annuel au cours des quatre premiers mois.

M. Choi explique que certaines actions ont augmenté plus rapidement que ne le justifiaient ses prévisions de reprise progressive du marché immobilier, et qu'il devient donc "plus sélectif" à l'égard des promoteurs pour le moment, tout en restant positif sur le secteur à plus long terme.

Griffin Chan, analyste chez Citi, a relevé ce mois-ci les objectifs de prix des actions des sociétés immobilières, notamment de plus de 30 % pour les sociétés privées CIFI et Longfor. M. Chan prévoit d'augmenter sa recommandation pour le secteur dans son ensemble à l'avenir, arguant que les dernières politiques faciliteront un atterrissage en douceur pour l'industrie.

CLSA a relevé la recommandation de Vanke, entre autres, de "surperformance" à "achat", affirmant que les achats d'appartements vides menés par le gouvernement amélioreraient les flux de trésorerie de l'entreprise.

John Lam, responsable de la recherche sur la Chine chez UBS, qui est optimiste sur le secteur depuis janvier, a déclaré que les dernières mesures confirmaient "l'intention du gouvernement de déstocker" et renforçaient son point de vue.

Il s'attend à ce que les prix de l'immobilier atteignent un plancher d'ici la mi-2025.

Mais les données récentes sur le logement ont été médiocres et la plupart des analystes ne sont pas aussi optimistes quant aux perspectives du secteur.

"Le secteur reste vulnérable", a déclaré Harry Murphy, économiste chez Moodys Analytics.

"C'est particulièrement vrai si l'on considère l'état des ménages chinois", a-t-il ajouté. "Les dernières années ont été difficiles, et les convaincre de revenir sur le marché ne sera pas une mince affaire.

Un cadre supérieur d'un promoteur immobilier basé à Shanghai a déclaré qu'un retournement de situation était loin d'être envisageable.

"Une reprise pourrait se produire après la réduction des stocks, mais le processus pourrait prendre trois ou quatre ans", a déclaré ce cadre, qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question. (1 $ = 7,2554 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Marius Zaharia et Shri Navaratnam)