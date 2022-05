Répondant à l'appel des autorités, le promoteur chinois Country Garden va émettre des obligations.

Les promoteurs immobiliers chinois n'ont guère émis d'obligations d'entreprise après qu'une grande partie du secteur ait été frappée par un resserrement des liquidités l'année dernière.

Le resserrement du crédit, déclenché par le durcissement des règles de plafonnement de la dette, a poussé certains grands promoteurs comme China Evergrande Group dans la crise, ébranlant la confiance des investisseurs dans le secteur et la santé de l'économie chinoise.

Les autorités ont demandé à Country Garden, Longfor Group et Midea Real Estate - trois grands promoteurs privés qui sont financièrement sains - d'émettre des obligations cette semaine afin de renforcer la confiance, ont indiqué des sources.

Les sources ont ajouté que les sociétés de valeurs mobilières émettraient des swaps de défaut de crédit ou des bons d'atténuation du risque de crédit pour les obligations afin de les rendre plus attrayantes.

Country Garden a déclaré dans un dépôt mardi qu'elle émettrait une obligation puttable de trois ans, qui donne aux créanciers la possibilité de revendre après la première et la deuxième année, ajoutant que l'obligation avait une fourchette de rendement indicative entre 4,5% et 5%.

China Securities Finance Corp et CSC Financial Co émettront des contrats de protection de crédit de moins d'un an pour l'obligation, a-t-elle précisé.

Séparément, Longfor a émis cette semaine 402 millions de yuans de titres adossés à des actifs de la chaîne d'approvisionnement qui étaient liés à des bons de protection de crédit.

Se référant à cette émission, la bourse de Shenzhen a déclaré dans un communiqué mardi que les warrants de protection du crédit sont un outil innovant pour aider les promoteurs du secteur privé à financer leur dette.

(1 $ = 6,7523 yuans chinois)