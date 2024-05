LONGi a dévoilé ses modules solaires Hi-MO X6 Bifacial Dual-Glass lors de la 19e Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie solaire en Chine (Jinan). Cette ligne de produits de pointe comprend les modules Hi-MO X6 Explorer et Hi-MO X6 Guardian (Anti Humidity & Heat), qui représentent une avancée significative dans l'industrie photovoltaïque (PV) et sont spécialement conçus pour les environnements à haute température et à forte humidité. La série Hi-MO X6 est le point culminant de l'innovation incessante de LONGi en réponse aux demandes changeantes du marché photovoltaïque.

Avec plus de 40 % des régions du monde classées comme climats à chaleur humide (DH), les défis pour les modules PV dans ces zones sont considérables, allant de la dégradation des fuites au jaunissement du film adhésif et aux réactions d'hydrolyse. Les modules Hi-MO X 6 Bifacial Dual-Glass sont conçus pour relever ces défis, offrant une fiabilité et des performances inégalées, même dans les conditions les plus exigeantes. Des innovations pour un avenir durable : Le modèle Hi-MO X6 Guardian se distingue par sa résistance exceptionnelle à l'humidité et à la chaleur, une avancée essentielle compte tenu du besoin généralisé de solutions solaires durables et efficaces.

L'équipe de LONGi dédiée au projet Anti Humidity & Heat Module a été à l'avant-garde de cette innovation, développant une série d'avancées technologiques qui incluent : Une conception de barre omnibus libre optimisant la face avant pour un rendement énergétique plus élevé ; une pâte d'électrode personnalisée pour améliorer de manière significative la résistance à la dégradation dans des environnements très humides et chauds ; une solution d'étanchéité à haute résistance à l'eau couplée à un processus de film adhésif de haute qualité pour empêcher l'intrusion de la vapeur d'eau. Des performances élevées pour répondre aux besoins d'applications diverses : Conçus pour être polyvalents, les modules Hi-MO X6 Bifacial Dual-Glass répondent à un large éventail de scénarios d'application photovoltaïque, tels que les toitures distribuées, les abris de voiture photovoltaïques et les jardins d'hiver. Leur conception bifaciale permet une production d'énergie efficace en utilisant efficacement la lumière réfléchie sur la face arrière, ce qui permet d'obtenir des gains supplémentaires en termes de production d'énergie.

Cela fait de la série Hi-MO X6 un choix idéal pour les sites nécessitant une grande résistance aux intempéries et un fonctionnement sûr et fiable. Performance et fiabilité supérieures : Comparé aux modules TOPCon et PERC traditionnels, le Hi-MO X6 Guardian (Anti Humidity & Heat) affiche des performances supérieures : Seulement 45 % de la dégradation de la DH de TOPCon, ce qui garantit des rendements stables à long terme ; des performances améliorées à des températures élevées et dans des conditions de faible irradiation ; une dégradation significativement plus faible, ce qui garantit une production d'énergie plus forte à long terme.