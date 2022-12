La société chinoise LONGi nie avoir contourné les droits de douane américains sur les panneaux solaires.

Les États-Unis vont imposer de nouveaux droits de douane sur les importations de LONGi et de trois autres fabricants chinois de panneaux solaires, ont déclaré vendredi les responsables du commerce, après qu'une enquête ait révélé, dans une détermination préliminaire publiée la semaine dernière, qu'ils tentaient d'éviter les droits de douane en finissant les produits dans des pays d'Asie du Sud-Est.

"Ensuite, le ministère américain du Commerce effectuera un audit sur place dans les prochains mois pour vérifier l'authenticité des informations de l'enquête. Au cours de cette période, nous fournirons activement des preuves montrant que nous sommes conformes à la législation commerciale américaine et que nous ne la contournons pas", a déclaré LONGi dans une déclaration envoyée à Reuters.

BYD Co Ltd, Trina Solar Co Ltd et Canadian Solar Inc, également cités dans la détermination préliminaire, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Si elle est finalisée l'année prochaine, la détermination américaine signifie que les entreprises chinoises seront soumises à des droits sur les produits qu'elles fabriquent en Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam.

Ces droits n'entreront pas en vigueur avant juin 2024, grâce à une dérogation de deux ans introduite par le président américain Joe Biden cette année.

LONGi a déclaré qu'elle s'efforçait d'accroître la disposition stratégique de ses opérations mondiales, notamment en améliorant sa fabrication et sa chaîne d'approvisionnement pour le marché américain.

"Quel que soit le résultat final, cela n'affectera pas la planification à moyen et long terme de la société sur le marché américain", a-t-elle déclaré.