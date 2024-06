Longi Green Energy Technology Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de panneaux photovoltaïques et de produits d'énergie solaire (lingots et plaquettes de silicium monocristallin, matériaux semi-conducteurs, cellules solaires, etc.). En outre, le groupe développe des activités de conception et d'installation de centrales de production d'énergie solaire. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (53,2%), Asie-Pacifique (16,3%), Amérique (16,1%), Europe (14,1%) et Afrique (0,3%).