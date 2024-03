Longino & Cardenal SpA est une entreprise italienne qui fournit des produits alimentaires à l'industrie de la restauration, en Italie et à l'étranger. La société recherche de nouvelles matières premières à l'échelle mondiale, qui sont ensuite vendues dans le monde entier par l'intermédiaire de son réseau de filiales. En partenariat avec un large éventail de partenaires, la Société fournit une vaste sélection de produits. Elle gère 12 segments de produits : Produits de la mer, Plancton Marino, Viandes et œufs, Jambons et salamis, Fromages et autres produits laitiers, Fleurs, germes et herbes aromatiques, Truffes et champignons ; Pain, pâtes, riz et légumes secs ; Sel, épices et condiments ; Chocolat, champagne et vodka, Produits ethniques et confiserie. La Société est également présente à Hong Kong et à Dubaï.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire