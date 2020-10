Lonza Group AG : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance 02/10/2020 | 10:27 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 583CHF | Objectif : 691.9CHF | Stop : 529.8CHF | Seuil d'invalidation : 473CHF | Potentiel : 18.68% Le titre Lonza Group AG évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 583 CHF pour viser les 691.9 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 421.4 CHF.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 582.4 CHF, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Avec un PER attendu à 48.57 et 41.72 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LONZA GROUP AG 63.25% 46 645 SEATTLE GENETICS, INC. 73.19% 34 432 IQVIA HOLDINGS INC. 2.47% 30 284 CELLTRION, INC. 42.27% 29 603 MODERNA, INC. 258.03% 27 633 INCYTE CORPORATION 5.85% 20 214 IMMUNOMEDICS, INC. 301.32% 19 644 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 24.81% 16 669 HANGZHOU TIGERMED CONSULTIN.. 63.02% 13 116 PPD, INC. 0.00% 12 563 QIAGEN N.V. 55.92% 12 055

Données financières CHF USD EUR CA 2020 6 169 M 6 700 M 5 717 M Résultat net 2020 881 M 957 M 816 M Dette nette 2020 2 823 M 3 066 M 2 617 M PER 2020 48,6x Rendement 2020 0,51% Capitalisation 42 835 M 46 645 M 39 699 M VE / CA 2020 7,40x VE / CA 2021 6,82x Nbr Employés 15 913 Flottant 99,6% Prochain événement sur LONZA GROUP AG 28/01/21 Année 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 567,74 CHF Dernier Cours de Cloture 576,60 CHF Ecart / Objectif Haut 24,2% Ecart / Objectif Moyen -1,54% Ecart / Objectif Bas -43,5% Dirigeants Nom Titre Albert M. Baehny Chairman & Chief Executive Officer Rodolfo Savitzky Chief Financial Officer Werner J. Bauer Independent Director Barbara May Richmond Independent Director Juergen B. Steinemann Independent Director