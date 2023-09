Lonza Group AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits bio-pharmaceutiques (49,9%) : synthèses exclusives, produits de fermentation microbiologique, cultures de cellules mammifères, etc. ; - capsules et solutions de dosage de produits biopharmaceutiques, de médicaments et de produits de nutrition (22,3%). Par ailleurs, le groupe propose des ingrédients nutritionnels ; - substances médicamenteuses à petites molécules (14,2%) ; - technologies et plateformes permettant de mettre en oeuvre les processus de fabrication et la production de thérapies cellulaires et géniques (11,1%) ; - autres (2,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (12,1%), Europe (31,9%), Etats-Unis (39,1%), Amériques (2,1%), Asie (12,4%), Amérique latine (2%), Australie et Nouvelle Zélande (0,3%) et autres (0,1%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale