Bacthera, la coentreprise de Lonza, obtient une licence de production en Suisse

Zurich (awp) - La coentreprise du bâlois Lonza et du danois Chr. Hansen, Bacthera, a obtenu une licence de production en Suisse et au Danemark par les autorités sanitaires respectives. Concrètement, l'entreprise pourra développer et fabriquer sous contrat des produits de biothérapie vivants.

D'une pierre, deux coups. Les partenaires Lonza et Chr. Hansen ont obtenu une licence de production à la fois sur leur site helvétique à Bâle et leur site danois à Hoersholm par respectivement Swissmedic et l'Autorité sanitaire danoise, détaille un communiqué publié lundi.

Ce feu vert permettra à la société de développer et de fabriquer des produits de biothérapie vivants (live biotherapeutic products ou LBP).

"Ces licences ont été une étape clé à atteindre depuis la fondation de Bacthera. Je suis très enthousiaste à l'idée que nous puissions désormais fournir à nos clients des médicaments LBP pour des essais cliniques chez l'homme et, à terme, des produits commerciaux", s'enthousiasme le directeur général de Bacthera Lukas Schüpbach.

Le chef de la division des produits biologiques, cellulaires et génétiques chez Lonza Jean-Christophe Hyvert précise que le marché adressable pour l'approvisionnement clinique et commercial à long terme "a le potentiel de dépasser le milliard d'euros".

