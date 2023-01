Lonza choie ses actionnaires au sortir de 2022

Zurich (awp) - Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 6,22 milliards de francs suisses, en hausse de 15,1% hors effets de changes. Le groupe gâte au passage ses actionnaires, avec un dividende agrémenté de 50 centimes à 3,50 francs suisses par titre, en plus du lancement d'un programme de rachat d'actions doté de deux milliards jusqu'à mi-2025.

La marge opérationnelle brute (Ebitda) ajustée a progressé de 1,3 point de pourcentage à 32,1%, pour un excédent afférent de pratiquement 2 milliards, ajoute le compte-rendu diffusé mercredi.

L'excédent brut non ajusté a même explosé de plus de 50% à 2,14 milliards et le bénéfice net de près de 80% pour atteindre 1,22 milliard.

La performance s'inscrit dans le cadre des projections des analystes consultés par l'agence AWP.

La multinationale rhénano-valaisanne prévoit sur l'année en cours de délivrer une croissance de près de 10% à changes constants et de maintenir sa marge Ebitda de base dans un couloir de 30 à 31%. La feuille de route à l'horizon 2024 reste valable.

