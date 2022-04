Lonza conclut un accord de licence avec le chinois Luzhu Biotech

Bâle (awp) - Lonza a conclu avec la société chinoise Luzhu Biotech un accord de recherche et de licence commerciale pour l'utilisation par le second du système d'expression génétique GS Xceed développé par le premier.

Basé à Pékin, Luzhu Biotech a récemment obtenu le feu vert pour réaliser des essais cliniques pour son LZ901, un vaccin expérimental destiné à prévenir l'herpès zoster - causée par le virus varicelle-zona - chez les patients adultes de plus de 50 ans.

Un autre essai clinique est en cours avec le K193, un anticorps injectable bispécifique principalement utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire, et de la leucémie à cellules B récidivante ou réfractaire.

"Le passage des candidats innovants de Luzhu Biotech aux essais cliniques est un grand pas en avant dans le développement de molécules et de vaccins de nouvelle génération", a déclaré Peter Droc, responsable des licences et des produits pharmaceutiques chez Lonza, cité lundi dans un communiqué, soulignant l'adaptabilité et la flexibilité du système GS Xceed.

