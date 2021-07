Lonza finalise la vente de son unité Speciality Ingredients

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a finalisé la vente de sa division Chimie. Comme annoncé en février, l'unité des ingrédients de spécialités, Specialty Ingredients (LSI), a été cédée aux sociétés d'investissements Bain Capital et Cinven pour un montant de 4,2 milliards de francs suisses.

"Depuis l'annonce de notre désinvestissement nous avons réalisé des progrès importants au niveau de la consolidation de notre nouvelle structure et identité. (...)", a indiqué vendredi le président du groupe bâlois, Albert Baehny, cité dans le communiqué. Lonza entend désormais se concentrer uniquement sur le secteur pharmaceutique et devenir plus rentable.

L'unité Specialty Ingredients emploie actuellement environ 2900 collaborateurs dans 17 emplacements. L'an dernier, ses ventes avaient baissé de 2,1% à 1,68 milliard de francs suisses, alors que celles des activités Pharma avaient progressée. La marge opérationnelle, de 19,2% était nettement inférieure à celle du secteur Pharma.

Désormais indépendante de Lonza, LSI indique dans un communiqué distinct avoir désigné à sa tête l'ancien patron du béhémoth chimique delawarien Dupont, Marc Doyle. L'entreprise ambitionne de développer ses activités dans le contrôle microbien et les produits chimiques spéciaux au travers d'acquisitions et d'investissements internes.

LSI, qui précise être en quête d'une nouvelle raison sociale, entend conserver et développer son principal site de production à Viège, qu'il partage avec Lonza.

lk/vj