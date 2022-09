Lonza nomme un nouveau directeur pour la division Cellule et Gène

Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a nommé Daniel Palmacci au poste de directeur de la division Cellule et Gène à partir du 1er novembre et membre de la direction. Il succède à Jean-Christophe Hyvert qui se consacrera désormais au secteur Biologics.

Le nouveau responsable compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique à différents postes de cadre et dans plusieurs pays dont la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, le Brésil et les Etats-Unis. Après avoir travaillé chez Novartis et Bayer Healthcare, il a dirigé en dernier la division technique de MorphoSys, une société biopharmaceutique.

M. Palmacci détient un master en Chimie et processus d'ingénierie de la Technical University de Berlin en Allemagne.

