Lonza progresse sur toute la ligne au premier semestre

Zurich (awp) - Lonza a bouclé la première partie de l'année sur des résultats en très forte hausse, avec un bond du bénéfice qui a presque doublé.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 17,3% à 2,98 milliards de francs suisses et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base de 16,5% à 987 millions, pour une marge afférente de 33,1%, en repli de 0,2 point de pourcentage par rapport à la même période un an plus tôt, écrit Lonza vendredi dans un communiqué.

Le bénéfice semestriel a presque doublé à 498 millions de francs suisses.

Ces résultats sont dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Pour la suite des opérations, Lonza prévoit désormais pour cette année une croissance du chiffre d'affaires entre 10% et 15% et confirme attendre une amélioration de la marge Ebitda de base. Le groupe bâlois confirme également ses objectifs à moyen terme.

rq/al