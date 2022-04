Lonza vend la plateforme MAST à une filiale de Merck

Zurich (awp) - Lonza a vendu sa plateforme "Modular-Automated-Sampling-Technology" (MAST) à MilliporeSigma, une filiale nord-américaine de l'allemand Merck KGaA. La plateforme consiste en un système automatisé pour la prise d'échantillons aseptisés d'un bioréacteur, a précisé MilliporeSigma mardi soir. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Avec cette plateforme MAST, Merck veut développer la technique des bioprocessus pour la fabrication plus efficiente et avantageuse de médicaments. Le processus moyen de culture de cellules permet d'économiser plus de 80 heures de travail.

