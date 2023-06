Abrdn vend sa participation dans HDFC ; Lookers est d'accord pour un rachat

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient continuer à baisser à l'ouverture mardi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation au Royaume-Uni et l'annonce des taux de la Banque d'Angleterre plus tard dans la semaine.

"L'absence de détails supplémentaires sur le plan de relance de la Chine, ainsi qu'une pression supplémentaire sur les taux d'intérêt en raison de l'incertitude sur de nouvelles hausses de taux, et un ralentissement de l'économie mondiale, ont vu les investisseurs européens s'engager dans des prises de bénéfices modestes [lundi]", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les marchés financiers à New York ont été fermés lundi pour la fête du 19 juin.

En Asie, les échanges ont été mitigés, bien que la banque centrale chinoise ait abaissé deux taux d'intérêt de référence dans le cadre de mesures récentes visant à stimuler la croissance économique dans le pays.

Le taux préférentiel à un an, qui sert de référence pour les prêts aux entreprises, a été ramené de 3,65% à 3,55%, a indiqué la Banque populaire de Chine dans un communiqué, tandis que le taux préférentiel à cinq ans, qui est utilisé pour fixer le prix des prêts hypothécaires, a été ramené de 4,20% à 4,30%.

Au Royaume-Uni, Lookers a accepté l'offre de rachat d'un concessionnaire automobile canadien et abrdn a déclaré que sa filiale avait vendu sa participation dans HDFC Asset Management. Revolution Beauty, en difficulté, a révélé qu'elle faisait l'objet d'une procédure judiciaire potentielle à l'encontre de son fondateur et de son ancien directeur général.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 12,5 points, 0,2%, à 7 575,98

----------

Hang Seng : en baisse de 1,8 % à 19 556,99

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 33 388,91

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9% à 7 357,80

----------

Les marchés financiers de New York étaient fermés lundi pour la fête du 19 juin.

----------

EUR : en baisse à 1,0922 USD (1,0928 USD)

GBP : baisse à 1,2783 USD (1,2797 USD)

USD : en hausse à 142,02 JPY (141,85 JPY)

Or : baisse à 1 949,03 USD l'once (1 952,97 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 75,90 USD le baril (76,02 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

10:00 CEST Balance des paiements de l'UE

11:00 CEST Production dans le secteur de la construction

11:30 BST Le chancelier britannique Jeremy Hunt répond aux questions des députés

08:30 EDT Mise en chantier et permis de construire aux États-Unis

----------

Les députés britanniques ont voté à une écrasante majorité en faveur d'un rapport accablant selon lequel Boris Johnson a menti au Parlement en niant l'existence du partygate, alors que le premier ministre Rishi Sunak est resté à l'écart des débats. Seuls sept députés ont voté contre les conclusions de la commission des privilèges, ce qui constitue une défaite humiliante pour l'ancien premier ministre, moins d'un an après son départ du Parlement. Avec 354 voix pour, les députés ont approuvé les sanctions recommandées par la commission à l'encontre de M. Johnson, notamment l'interdiction d'obtenir un laissez-passer pour accéder au Parlement, ce qui est généralement le cas pour les anciens députés. La commission à majorité conservatrice a également conclu que M. Johnson aurait dû faire l'objet d'une suspension de 90 jours pour avoir induit la Chambre en erreur lorsqu'il a déclaré aux Communes que les règles de la Covid étaient respectées au No 10 malgré la tenue de fêtes.

----------

L'inflation des producteurs allemands s'est ralentie à 1,0 % sur une base annuelle en mai, contre 4,1 % en avril. Ce chiffre est inférieur au consensus de marché de 1,7 % cité par FXStreet. Par rapport au mois précédent, les prix ont chuté de 1,4%, comparé à la hausse de 0,3% en avril par rapport à mars. Le consensus du marché ne prévoyait qu'une baisse de 0,7 %.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan place Ocado sous "surveillance de catalyseur négatif".

----------

Berenberg réduit l'objectif de prix de Focusrite à 700 (1.100) pence - 'buy' (acheter)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

abrdn a déclaré que sa filiale à 100 % abrdn Investment Management a vendu 21,8 millions d'actions de HDFC Asset Management sur le National Stock Exchange of India et le Bombay Stock Exchange. Les actions ont été vendues à un prix moyen de 1 873,00 INR, ce qui permettra à AIML d'obtenir environ 35,47 milliards INR, soit environ 337 millions GBP, grâce à cette vente. "Comme indiqué lors de la publication des résultats annuels de la société, celle-ci s'est engagée à restituer une part importante du capital généré par les ventes de participations", a déclaré la société d'investissement. aIML n'a plus aucune participation dans HDFC AMC.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

SThree a fait le point sur son semestre clos le 31 mai, la société de recrutement basée à Londres ayant annoncé une baisse de 2 % des honoraires nets par rapport à l'année précédente, à taux de change constant. Cette baisse a été enregistrée par rapport à une base de comparaison post-Covid solide, a indiqué la société. Les honoraires contractuels ont augmenté de 3 %, représentant 81 % des honoraires nets dans l'ensemble du groupe, contre 77 % l'année précédente. Les honoraires nets des employés permanents ont toutefois chuté de 19 %, reflétant les conditions du marché et des comparaisons difficiles, a déclaré SThree. "À court terme, nous restons attentifs au contexte macroéconomique et à la manière dont il se répercute sur la combinaison de nouveaux placements et d'extensions, tout en gérant rigoureusement les coûts", a déclaré Timo Lehne, directeur général de SThree.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le groupe de distribution et d'entretien automobile Lookers a déclaré avoir accepté une offre de rachat de Global Auto Holdings de 120 pence par action en espèces, ce qui valorise l'entreprise à 465,4 millions de livres sterling. L'offre représente une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de 88,7 pence lundi. Global Auto est une partie liée à Alpha Auto Group, une société privée canadienne qui exploite et consolide des concessions automobiles dans toute l'Amérique du Nord. Le conseil d'administration de Lookers a déclaré qu'il pensait que l'offre représentait une "proposition convaincante" pour les actionnaires de l'entreprise et qu'il recommanderait à l'unanimité l'offre lors d'une prochaine réunion du tribunal et d'une assemblée générale.

----------

Revolution Beauty a déclaré qu'elle était engagée dans une procédure judiciaire potentielle contre son fondateur et ancien PDG Adam Minto. La société a envoyé une lettre de réclamation à Minto le mois dernier : "La réclamation allègue que M. Minto a violé ses obligations fiduciaires, statutaires, contractuelles et/ou délictuelles à l'égard de la société. Certains des faits allégués ont contribué à retarder l'audit des résultats de l'exercice 22 du groupe et à suspendre la négociation des actions de la société sur l'AIM", a déclaré la société. À ce jour, la société a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de réponse à la lettre et a fixé une date limite au 7 juillet. Minto avait démissionné avec effet immédiat en novembre dernier, cette démission étant liée à une enquête indépendante sur les résultats de l'exercice 2022. Revolution Beauty a également déclaré qu'elle prévoyait de faire une nouvelle annonce dans les "prochains jours" en réponse aux appels de l'investisseur boohoo pour un départ du conseil d'administration de l'entreprise.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.