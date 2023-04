Augmentation du chiffre d'affaires de Lookers pour 2022 ; "excellent début" pour 2023

(Alliance News) - Lookers PLC a déclaré mercredi que le chiffre d'affaires annuel avait augmenté et qu'il avait augmenté son dividende sur la base d'une solide performance en 2022.

Le groupe intégré de vente au détail et de services automobiles a déclaré un chiffre d'affaires de 4,30 milliards de livres sterling pour 2022, soit une augmentation de 6,2% par rapport aux 4,05 milliards de livres sterling de 2021. Lookers a déclaré que cette augmentation reflétait une forte activité commerciale dans toutes les divisions, malgré les restrictions d'approvisionnement et les perturbations logistiques.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 84,4 millions de livres sterling, soit une baisse de 6,2 % par rapport aux 90 millions de livres sterling de l'année précédente, en raison d'un "environnement sans précédent" en 2021 qui avait augmenté les marges sur les véhicules neufs et d'occasion cette année-là.

Lookers a noté qu'elle a également reçu 9,8 millions de livres sterling d'aide de Covid-19 au cours de l'année 2021, ce qui est inclus dans le chiffre de son bénéfice avant impôt.

La société a déclaré un dividende final de 2,0 pence par action, ce qui porte le dividende total à 3,0 pence, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 2,5 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société a noté qu'elle avait pris un "excellent départ" au premier trimestre 2023, avec un bénéfice avant impôt supérieur à celui de 2022, ajoutant que ses prévisions de bénéfice avant impôt pour l'ensemble de l'année sont maintenant supérieures aux attentes précédentes.

"Nous avons une forte dynamique dans l'exécution de nos priorités stratégiques. Notre programme d'optimisation opérationnelle reste la pierre angulaire de notre stratégie et nous avons réalisé des progrès tangibles dans le cadre de nos initiatives d'auto-assistance. En outre, je suis particulièrement heureux de voir l'expansion de nos propositions grâce à des partenariats avec un certain nombre de nouvelles marques passionnantes et l'ajout de flux de revenus incrémentiels, y compris les réparations cosmétiques.

"Nous restons conscients des pressions exercées sur les consommateurs et sur les dépenses discrétionnaires. Cependant, nous sommes confiants dans notre proposition, notre bilan et notre orientation stratégique, avec d'importantes opportunités à venir".

Les actions de Lookers ont augmenté de 3,1 % à 87,62 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

