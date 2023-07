Lookers plc est une entreprise britannique de vente au détail et de services après-vente de véhicules automobiles. L'entreprise est engagée dans la vente, la location et l'entretien de véhicules automobiles et de motocyclettes, y compris la vente de pneus, d'huile, de pièces détachées et d'accessoires. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions : Motor et Leasing : Motor et Leasing. Sa division Motor comprend les activités de Charles Hurst, Lookers et Taggarts. Sa division Leasing comprend les activités de Lookers Leasing, Fleet Financial, Vehicle Rental Services et Lookers Fleet Services. Elle représente plus de 35 marques de constructeurs (partenaires de la marque OEM) qui vendent des véhicules neufs et d'occasion et fournissent des services après-vente, notamment des services d'entretien et de réparation, dans environ 147 points de vente franchisés et via des services en ligne, au Royaume-Uni et en Irlande. Elle exploite également une entreprise de flotte et de location multiproduits, 12 centres de voitures d'occasion autonomes multi-franchises, quatre centres de réparation d'accidents et une flotte de véhicules de service mobiles et de réparation cosmétique.