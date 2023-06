Le concessionnaire automobile Lookers soutient le rachat d'Alpha Auto Group pour 465 millions de livres sterling

(Alliance News) - Lookers PLC a déclaré mardi qu'il avait accepté d'être racheté par un concessionnaire automobile canadien dans le cadre d'une transaction de 465 millions de livres sterling.

Alpha Auto Group Holdings LP, un opérateur de concessionnaires automobiles en Amérique du Nord, paiera 120 pence par action Lookers.

Les actions du concessionnaire automobile Lookers ont bondi de 34 % pour atteindre 118,80 pence à Londres mardi matin.

L'offre représente une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de 88,7 pence lundi.

Le conseil d'administration de Lookers a déclaré qu'il pensait que l'offre représentait une "proposition convaincante" pour les actionnaires de l'entreprise. Il recommandera à l'unanimité l'offre lors d'une prochaine réunion du tribunal et d'une assemblée générale.

Lookers a déclaré qu'elle bénéficierait d'une plate-forme plus solide au Royaume-Uni, avec un potentiel d'expansion à l'international, qu'elle développerait des relations complémentaires avec les fabricants d'équipements d'origine et qu'elle bénéficierait de l'expertise d'Alpha Auto Group.

Mark Raban, directeur général de Lookers, a déclaré : "Je me réjouis de ce rapprochement avec Alpha Auto Group : "Je me réjouis du rapprochement avec Bidco. Il permettra de créer une entreprise de plus grande envergure et de réunir deux entreprises prospères ayant des relations complémentaires avec les équipementiers, ainsi qu'une plate-forme solide pour soutenir la croissance future au Royaume-Uni".

