Lookers accepte le rachat par Alpha Auto

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Lookers PLC, en hausse de 34% à 118,8 pence, fourchette de 12 mois 59,7p-119,58p. Le groupe de distribution et d'entretien automobile a accepté une offre de rachat de Global Auto Holdings de 120 pence par action en numéraire, ce qui valorise l'entreprise à 465,4 millions de livres sterling. L'offre représente une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de 88,7 pence lundi. Global Auto est une partie liée à Alpha Auto Group, une société privée canadienne qui exploite et consolide des concessions automobiles au détail en Amérique du Nord. Le conseil d'administration de Lookers a déclaré qu'il pensait que l'offre représentait une "proposition convaincante" pour les actionnaires de l'entreprise et qu'il recommanderait à l'unanimité l'offre lors d'une prochaine réunion du tribunal et d'une assemblée générale.

abrdn Diversified Income & Growth Trust PLC, en hausse de 3,1% à 87,36 pence, fourchette de 12 mois 80,34 pence-101 pence. L'investisseur basé à Edimbourg entame un examen stratégique afin de déterminer comment il peut "offrir la meilleure valeur" à ses actionnaires. Cet examen est motivé par la "décote importante" de ses actions par rapport à sa valeur d'actif net, qui persiste depuis une période "prolongée", malgré les initiatives prises par le conseil d'administration, telles que les rachats d'actions. "Le conseil d'administration va immédiatement consulter les actionnaires et souhaite connaître leur avis sur la meilleure option stratégique pour l'entreprise", indique ADIG.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Braemar PLC, en baisse de 3,1% à 278,00p, fourchette de 12 mois 231,1p-347p. Le courtier maritime indique que son directeur financier, Nick Stone, quittera l'entreprise à la fin du mois de juillet. M. Stone a rejoint la société en 2019. Il sera remplacé par Grant Foley, qui vient de la place de marché du crédit ClearScore, où il occupe le poste de directeur financier. Foley a joué un rôle déterminant dans l'introduction en bourse de CMC Markets PLC, lorsqu'il occupait les postes de directeur financier et de directeur de l'exploitation au sein de la société.

