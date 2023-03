Lookers achète Fourways Vehicle Solutions pour une contrepartie non divulguée

(Alliance News) - Lookers PLC a déclaré lundi avoir acheté Fourways Vehicle Solutions Ltd, une entreprise de location et de courtage de véhicules basée dans le Shropshire, en Angleterre.

Le groupe intégré de vente et de services automobiles basé à Altrincham, en Angleterre, a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans l'une de ses priorités stratégiques clés, à savoir l'optimisation de ses capacités de location et de flotte d'entreprise.

Fourways fera partie de Lookers Vehicle Solutions, la marque ombrelle pour toutes les opérations d'entreprise, avec un "potentiel de croissance significatif", a déclaré Lookers.

Elle a déclaré que Fourways a été fondée en 2003 et gère plus de 7 000 locations par an, avec un revenu total de 3,8 millions de GBP en 2022.

Lookers a déclaré qu'elle pense qu'il existe une opportunité de croissance significative pour Fourways "pour augmenter sa part de marché et répondre aux besoins de location de Lookers à moindre coût et avec plus de certitude".

Elle a ajouté qu'elle a récemment achevé une consolidation des opérations au sein de Lookers Vehicle Solutions, fournissant une "bonne plateforme pour continuer à construire cette partie du groupe".

"Nous sommes très heureux d'accueillir Fourways chez Lookers. Au cours des 20 dernières années, l'équipe s'est forgée une réputation en fournissant un service de premier ordre à de nombreux clients de premier plan à la recherche de solutions de véhicules d'entreprise", a déclaré Mark Raban, directeur général.

"La consolidation de notre propre activité de leasing étant maintenant terminée, nous sommes ravis d'ajouter de l'envergure à la division. Fourways est une autre étape de notre voyage pour développer notre plateforme de leasing et de flotte, en construisant et en améliorant notre offre pour une base de clients croissante."

Les actions de Lookers étaient en baisse de 0,4% à 90,42 pence chacune à Londres lundi matin.

