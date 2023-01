Lookers affirme que le marché britannique de l'automobile de détail est en croissance au quatrième trimestre

(Alliance News) - Lookers PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le bénéfice sous-jacent avant impôts pour 2022 soit similaire à celui de 2021 lorsqu'il exclut le soutien de Covid, car il a déclaré avoir surperformé le marché des voitures neuves au détail.

Le concessionnaire automobile basé à Trafford, dans le Grand Manchester, a déclaré que le marché des voitures neuves au détail au Royaume-Uni a augmenté de 1,0 % au quatrième trimestre 2022, après avoir baissé de 1,5 % au troisième. Lookers a ajouté que le bénéfice sous-jacent avant impôt du trimestre était supérieur à celui du quatrième trimestre de 2021.

La société a déclaré avoir surperformé le marché plus large d'environ 3,1 %. Les ventes unitaires du groupe à périmètre constant ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel au dernier trimestre.

La société a également remporté un contrat pour représenter un fabricant chinois de véhicules électriques dont le nom n'a pas été révélé et qui envisage de pénétrer sur le marché britannique.

Pour l'avenir, Lookers prévoit un bénéfice avant impôts sous-jacent de 80 millions de livres sterling pour 2022, contre 90,1 millions de livres sterling en 2021, ou 80,3 millions de livres sterling en 2021 si l'on exclut le soutien de Covid de 9,8 millions de livres sterling.

La société a déclaré : "Le conseil d'administration est encouragé par la force du commerce au quatrième trimestre et par l'ampleur de nos banques de commandes de voitures neuves pour la vente au détail et les flottes qui entrent en 2023. Cependant, nous sommes également conscients de l'impact potentiel sur les dépenses de consommation de facteurs externes tels qu'une inflation et des taux d'intérêt élevés."

"Nous entamons le nouvel exercice avec la confiance dans la résilience de notre modèle d'entreprise et de notre offre client 'omni-canal', et en tant que telles, les attentes du conseil d'administration pour 2023 restent inchangées."

L'entreprise publiera ses résultats pour 2022 le 5 avril.

Les actions Lookers étaient en hausse de 3,5% à 80,66 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

