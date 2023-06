Seed Capital nomme un nouveau directeur financier, avec effet immédiat

(Alliance News) - Seed Capital Solutions PLC a annoncé mercredi la nomination de Segar Karupiah au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

Seed Capital est une société d'acquisition basée à Londres, qui se concentre sur les entreprises opérant dans des secteurs de marché ayant de "solides" références environnementales, sociales et de gouvernance.

Seed Capital a souligné les 35 années d'expérience de M. Karupiah dans les domaines de la finance et de la comptabilité, y compris, plus récemment, dans des postes de direction au sein de sociétés anonymes.

Il a notamment occupé des postes de comptable chez Automotive & Financial Group PLC et Caledonia Motor Group PLC dans les années 1990, après avoir rejoint l'Institute of Chartered Accountants en 1986.

Au début des années 2000, M. Karupiah a également occupé des fonctions opérationnelles chez Lookers Southern PLC, a indiqué Seed Capital, avant de devenir administrateur de Mobile Gaming Solutions PLC et de Danmar Management Ltd, où il se trouve actuellement.

John Zorbas, directeur général de Seed Capital, s'est dit ravi de la nomination de M. Karupiah.

"La création de solutions durables aux problèmes sociétaux représente un défi majeur pour chaque entreprise et chaque conseil d'administration dans le monde des affaires d'aujourd'hui, et c'est un facteur dont les investisseurs sont de plus en plus conscients", a déclaré M. Zorbas.

"Je me réjouis de travailler avec Segar et notre conseil d'administration pour identifier les meilleures opportunités d'investissement ESG.

Le mois dernier, Zorbas a été nommé à son poste de PDG de Seed Capital, après avoir été PDG d'Uru Metals Ltd depuis 2014.

