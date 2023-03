Looking Glass Labs Ltd. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2023

Looking Glass Labs Ltd. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,072938 million CAD, contre 0,311825 million CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 6,05 millions de dollars canadiens, contre 3,5 millions de dollars canadiens un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,04 CAD, contre 0,03 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,04 CAD, contre 0,03 CAD l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,210004 million de dollars canadiens, contre 6,81 millions de dollars canadiens il y a un an. La perte nette s'est élevée à 8,4 millions de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 2,27 millions de dollars canadiens l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,06 CAD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,03 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,06 CAD, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 0,02 CAD il y a un an.