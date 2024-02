Looking Glass Labs Ltd. est une plateforme Web3 basée au Canada qui se spécialise dans les applications d'engagement des consommateurs pour tirer parti des environnements métavers immersifs, de la tokenisation play-to-earn et des stratégies de monétisation de la blockchain. Sa marque, House of Kibaa (HoK), conçoit et conserve des actifs tridimensionnels (3D), ce qui permet à l'art fonctionnel et aux objets de collection d'exister simultanément dans différents environnements de blockchain à jetons non fongibles (NFT). Son écosystème métavers et son service de distribution numérique fournissent aux utilisateurs un monde en 3D pour créer, jouer, partager, apprendre et prospérer, tout en offrant aux personnes, aux communautés, aux créateurs et aux marques la possibilité de s'engager dans un environnement hyperréaliste. L'entreprise exerce ses activités dans deux zones géographiques, à savoir le Canada et le Vietnam.