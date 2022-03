Loomis AB annonce des changements de PDG, à compter du 1er août 2022

Le conseil d'administration de Loomis AB a nommé Aritz Larrea au poste de PDG de l'entreprise, au plus tard à compter du 1er août 2022. Aritz est depuis juin 2018 président de Loomis US et membre de la direction du groupe. Patrik Andersson restera président et CEO de la société jusqu'à ce qu'Aritz ait pris ses nouvelles fonctions. Aritz a notamment été Country President pour Loomis en Espagne et, avant de rejoindre Loomis, il était CEO pour Grupo Segur en Espagne.