Les piles à combustible de Loop Energy alimenteront pour la première fois des bâtiments grâce à un accord signé avec Innotest AG

Loop Energy™ (TSX : LPEN), concepteur et fabricant de solutions basées sur les piles à hydrogène, annonce un accord commercial signé avec Innotest AG, développeur de systèmes d'alimentation stationnaires basé en Suisse.

Cet accord donne l'occasion à la technologie eFlow™ de Loop Energy d'alimenter pour la première fois des bâtiments en Europe. Innotest s'est engagé à acheter un système de pile à combustible Loop Energy S300 (30 kW) pour l'intégrer dans son système d'énergie domestique. Partie intégrante de la gamme de produits croissante d'Innotest, le Home Power Energy System est destiné à être installé dans des bâtiments résidentiels et commerciaux pour fournir de la chaleur et de l'électricité.

La décision de choisir le système de piles à combustible de 30 kW résulte de sa capacité à répondre aux paramètres de performance rigoureux et uniques d'Innotest. Innotest prévoit d'offrir le Home Power Energy System en Suisse et, à terme, de pénétrer sur d'autres marchés européens. En outre, les entreprises prévoient de lancer des initiatives conjointes pour promouvoir les avantages de l'alimentation des bâtiments par des piles à combustible à hydrogène durant l'année à venir.

« Le choix d'Innotest pour la solution de pile à combustible de Loop Energy illustre la polyvalence de notre technologie », déclare George Rubin, directeur commercial de Loop Energy. « Nous sommes très heureux à l'idée de fournir une solution de pile à combustible provenant de notre gamme de produits existante et qui, à nos yeux, apporte de la valeur à Innotest et à ses clients sur le marché européen.

« La crise climatique nous contraint de trouver des solutions innovantes et zéro émission nette pour alimenter nos bâtiments et nos infrastructures », déclare Mathias Kreier, chef de produit chez Innotest. « En intégrant la technologie des piles à combustible de Loop Energy dans notre Home Power Energy System, nous avons pour but de fournir une énergie fiable et propre aux foyers et aux entreprises de toute l'Europe, et de contribuer ainsi à favoriser la prédominance des énergies renouvelables et le mode de vie basé sur l'indépendance énergétique ».

Le président et CEO de Loop Energy, Ben Nyland, annoncera également ce partenariat aujourd'hui lors du sommet Suisse-Canada sur l'innovation dans le domaine des technologies propres, où il présentera la stratégie de l'entreprise pour pénétrer sur les marchés européens. Vous trouverez de plus amples informations sur le sommet à l'adresse suivante : https://www.s-ge.com/en/contact/swiss-canadian-cleantech-innovation-summit

À propos d'Innotest AG et de Brand Home Power

Innotest AG a été fondée en 1994 pour développer et fournir des technologies innovantes de mesure et de test. Innotest AG a su acquérir une compétence et une expertise internationales dans les domaines des ultrasons et des processus de test et de mesure électromagnétiques. Les activités de la société se centrent sur la recherche et le développement, la production de dispositifs de test et l'intégration de systèmes de stockage d'énergie. Grâce à Home Power, Innotest intègre des technologies innovantes qui offrent des alternatives pour transférer les surplus d'énergie renouvelable entre les saisons. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://homepower.ch/.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les transports urbains et les camions de poids moyen et lourd. Les produits de Loop sont dotés de la technologie exclusive de la société, eFlow™, dans les plaques des piles à combustible à empilement d'éléments bipolaires. eFlow™ est conçue pour permettre aux utilisateurs industriels de maximiser les performances et de minimiser les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour faciliter la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour de plus amples informations sur la voie ouverte par Loop pour se diriger vers un avenir zéro émission nette, veuillez visiter le site Web à l'adresse www.loopenergy.com.

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes et projections actuelles de la direction concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la société en matière de futurs résultats, performances, réalisations, perspectives ou opportunités ou concernant les marchés sur lesquels nous sommes présents, sont des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, la demande future prévue pour les systèmes d'alimentation stationnaires à pile à combustible pour les marchés résidentiels et commerciaux, l'expansion prévue d'Innotest AG en Europe, l'efficacité énergétique, la fiabilité et les performances prévues des produits de la société, la capacité des produits de la société à répondre aux critères de performance rigoureux et uniques d'Innotest et les attentes de la société concernant les futures commandes de ses produits par Innotest AG. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses (y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant la performance actuelle et future des produits de la société et l'augmentation de la demande de produits de la société faite par Innotest AG et d'autres clients) et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la société et pourraient entraîner des résultats et des événements réels qui diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués, ou sous-entendus, par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, à faire progresser rapidement les clients actuels et futurs grâce au cycle d'adoption client, à réaliser l'électrification des transports, à éliminer le diesel et à obtenir le soutien continu des gouvernements à cet égard, à prévoir l'augmentation de la demande de piles à combustible pour le marché du transport commercial et les facteurs abordés dans le volet « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société en date du du 30 mars 2021. Loop décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220317005167/fr/