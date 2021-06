Loop Energy : alimentera en énergie un minibus de huit mètres de l'entreprise slovaque Mobility & Innovation a.s.

Loop Energy (TSX : LPEN), un concepteur et fabricant de solutions basées sur des piles à combustible à l'hydrogène, annonce que l'entreprise basée en Slovaquie Mobility & Innovation a.s. (M&I) lui a commandé un module de pile à combustible S300 pour alimenter en énergie le groupe motopropulseur de son nouveau bus de transport de huit mètres appartenant à la plateforme composite M&I. Cette commande est la première à intervenir dans le cadre de l'accord commercial signé entre les parties, qui prévoit des expéditions de piles à combustible Loop Energy pour un montant de plus de 1,9 million USD au cours des deux prochaines années et demie.

« Ceci marque l’avènement d'une nouvelle ère dans le secteur de la fabrication d'autobus en Slovaquie », a déclaré János Onódi, président-directeur général et copropriétaire de Mobility & Innovation a.s. « Associer nos prodigieux véhicules légers à structures composites et notre technologie à Loop Energy, l'une des meilleures plateformes de pile à combustible au monde, est une étape que nous considérons comme naturelle et très prometteuse. »

M&I a conçu une plateforme d'autobus de transports municipaux légers à zéro émission, connue pour son groupe motopropulseur sans émission et son PNBV (poids nominal brut de véhicule) à la pointe du secteur pour cette catégorie de véhicules. Construits avec des matériaux composites stratifiés, les bus M&I sont plus légers que les véhicules similaires en acier. Leur faible poids à vide permet d'en accroître la capacité tout en continuant à respecter les réglementations de charge par essieu les plus strictes.

Afin de satisfaire encore mieux les besoins de densité de puissance et d'économies énergétiques, M&I a choisi Loop Energy pour bénéficier de ses modules exclusifs de piles à combustible. Loop est en mesure de fournir de l'énergie avec un plus petit système de stockage de combustible, sans compromettre le poids ou l'autonomie de l'autobus. Le système de piles à combustible contribuera également à optimiser le coût total de possession au bénéfice des clients de M&I.

« La gamme de véhicules M&I de Mobility & Innovation correspond en tous points aux exigences des opérateurs privés et municipaux de flottes d'autobus. Nous sommes ravis de participer au prochain lancement de ce modèle de bus M&I électrique à l'hydrogène », a déclaré George Rubin, directeur commercial de Loop Energy. « Le transport municipal est un fantastique exemple de marché vertical tout à fait propice à l'utilisation de véhicules électriques à l'hydrogène. En conséquence, nous nous concentrons plus que jamais sur la formation de partenariats stratégiques avec des équipementiers sur les marchés géographiques clés. »

À propos de Mobility & Innovation a.s.

Mobility & Innovation a.s. est une entreprise basée en Slovaquie et spécialisée dans le développement d'une plateforme de bus municipaux légers et composites à zéro émission. La plateforme M&I est reconnue pour son groupe motopropulseur électrique à l'hydrogène et son PNBV (poids nominal brut de véhicule) à la pointe du secteur dans la catégorie des autobus de transport à zéro émission, alors que son faible poids à vide permet d'accroître la capacité de transport tout en respectant les réglementations de charge par essieu les plus strictes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://mobility-inovation.sk/hu.html.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un concepteur de premier plan de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les autobus de transport et les poids moyens et lourds. Les plaques bipolaires de piles à combustible de Loop sont dotées de la technologie exclusive eFlow™ de la société. eFlow™ a été conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser leur rendement et de minimiser les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour permettre la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour en savoir plus sur la manière dont Loop évolue vers un avenir sans émission, rendez-vous sur www.loopenergy.com.

