Loop Industries, Inc. est une entreprise technologique. La société possède une technologie qui dépolymérise les déchets de plastique de polyéthylène téréphtalate (PET) et de fibre de polyester, y compris les bouteilles et les emballages en plastique, les tapis et les textiles de toute couleur, transparence ou condition et les plastiques océaniques qui ont été dégradés par le soleil et le sel, en ses éléments constitutifs de base (monomères). Les monomères sont filtrés, purifiés et polymérisés pour créer la résine PET de la marque Loop, utilisable dans les emballages de qualité alimentaire et les fibres de polyester. Sa technologie de génération I (GEN I) est une technologie de dépolymérisation basée sur l'hydrolyse, qui produit de l'acide téréphtalique purifié (PTA) et du monoéthylène glycol (MEG), deux monomères courants du PET. Sa technologie Generation II (GEN II) est une technologie de dépolymérisation basée sur la méthanolyse qui utilise des températures inférieures à 90 °C pour dépolymériser les déchets de PET et les fibres de polyester. Elle utilise des déchets de plastique PET et des fibres de polyester comme matière première.

Secteur Produits chimiques de base