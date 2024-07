Loop Industries, Inc. est une société canadienne spécialisée dans les technologies propres. La société possède une technologie brevetée et exclusive qui permet de dépolymériser les déchets de polyéthylène téréphtalate (PET) et les fibres de polyester, y compris les bouteilles et les emballages en plastique, les tapis et les textiles de toute couleur, transparence ou condition, ainsi que les plastiques océaniques dégradés par le soleil et le sel, et de les transformer en éléments de base (monomères). Les monomères sont filtrés, purifiés et polymérisés pour créer une résine PET de marque Loop de qualité vierge utilisable dans les emballages alimentaires et les fibres de polyester, permettant ainsi à ses clients d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Sa boucle infinie offre une solution industrielle de bout en bout pour répondre à la demande mondiale de résine PET Loop fabriquée à partir de matières recyclées. Le plastique et la fibre de polyester Loop PET peuvent être recyclés à l'infini. L'entreprise réduit les déchets plastiques et récupère les déchets plastiques.

Secteur Produits chimiques de base