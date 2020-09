10 septembre (Reuters) - Suez SA:

* LOOP INDUSTRIES ET SUEZ ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR CONSTRUIRE INFINITE LOOP

* LA SÉLECTION FINALE DU SITE ET LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE DEVRAIENT ÊTRE ACHEVÉES D'ICI MI-2021 ET LA MISE EN SERVICE DE L'USINE EST PRÉVUE POUR 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)