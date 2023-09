LoopUp Group plc est un fournisseur mondial de solutions de communication et de collaboration en nuage. Il permet aux entreprises de transférer leurs communications globales dans le nuage afin de favoriser la flexibilité du travail. Son service entièrement géré est fourni sur un réseau vocal de première qualité. Sa solution de téléphonie en nuage pour Microsoft Teams permet aux entreprises multinationales de consolider leurs télécommunications globales dans une mise en œuvre en nuage unique, gérée de manière cohérente, plutôt que dans des mises en œuvre disparates provenant de plusieurs opérateurs. Son intégration téléphonique pour Microsoft Teams, qui est fournie sur son réseau vocal premium via un routage direct, et une solution de réunion à distance premium, disponible en tant qu'application native pour Teams ou en tant que solution autonome. Sa solution d'auditorium et d'événements hybrides, Hybridium, apporte un engagement et des analyses inégalés à l'éducation, à la formation et aux événements hybrides à grande échelle, tels que les réunions de gestion sur site, les lancements de département, les journées des marchés financiers et les séminaires de leadership éclairé.

Secteur Services et conseils en informatique