Lophos Holdings Inc. est une société canadienne qui se consacre à la culture et à la recherche sur le Lophophora williamsii (cactus peyotl). La société est également engagée dans la recherche et le développement de composés dérivés du cactus peyotl. Le cactus peyotl cultivé par la société sera utilisé par la société pour mener des activités de recherche et de développement précliniques au Canada, soit directement par le biais d'une licence de distributeur de substances contrôlées (CSDL) dans ses installations de Napanee, soit indirectement avec un ou plusieurs partenaires tiers. La licence CSDL de la société comprend le développement de la propriété intellectuelle liée à la composition chimique du peyotl et à la formulation personnalisée de la mescaline et des composés connexes, ainsi que la recherche et le développement de systèmes d'administration de médicaments pour la mescaline et d'autres molécules connexes. Elle exploite également une institution de recherche et de développement et d'essais analytiques agréée par Santé Canada, afin de mener des activités de recherche et de développement précliniques par l'intermédiaire de Sigma Analytical Services Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale