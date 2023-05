Le PDG de Lords Group porte sa participation à un peu moins de 33 %.

Lords Group Trading PLC - Distributeur londonien d'articles de construction, de plomberie, de chauffage et de bricolage - déclare que le directeur général Shanker Patel et "ses entités liées" ont acheté un total de 538 461 actions à 65 pence chacune, soit 350 000 livres sterling au total. Lords note que 384 615 actions ont été achetées par un fonds de pension contrôlé par Patel. 153 846 autres actions ont été achetées à un fonds de pension contrôlé par Rachna Patel, une proche collaboratrice du PDG de Lords Group. Rachna Patel détient désormais 53,8 millions d'actions, soit une participation d'un peu moins de 33 %. En outre, la société note que le directeur non exécutif Andrew Harrison et ses associés achètent un total de 230 770 actions pour 65 pence au total, soit 150 000 livres sterling au total.

Cours actuel de l'action : 65,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 23%

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

