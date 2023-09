Lords Group Trading PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est un distributeur et un détaillant spécialisé dans les articles de construction, de plomberie, de chauffage et de bricolage (DIY). La société exploite ses commerces spécialisés dans le Sud-Est et les Midlands grâce à sa connaissance des produits et à la livraison le lendemain. Elle propose ses produits aux artisans locaux, aux promoteurs, aux entreprises de construction et aux clients détaillants. Elle opère par le biais de divisions telles que Merchanting, qui fournit des matériaux de construction et des articles de bricolage par le biais de son réseau de commerces et de sa plateforme en ligne, et Heating and Plumbing, qui est un distributeur spécialisé dans les produits de chauffage et de plomberie à un réseau de commerçants indépendants, d'installateurs et au grand public. Elle permet à ses clients d'effectuer des transactions en ligne et en magasin, par téléphone et par courrier électronique.

Secteur Fournitures de construction et installation