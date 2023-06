Lords Group prévoit une croissance du bénéfice ajusté pour 2023

Lords Group Trading PLC - Distributeur londonien d'articles de construction, de plomberie, de chauffage et de bricolage - déclare que la performance commerciale "résiliente" depuis le 3 mai s'est poursuivie et soutient les prévisions pour 2023, s'attendant à ce qu'elles soient en ligne avec les attentes du marché. Le consensus des analystes sur le chiffre d'affaires pour 2023 s'élève à 473,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 5,3 % par rapport aux 450,0 millions de livres sterling en 2022. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait s'élever à 17,9 millions de livres sterling, soit 2,9 % de plus que les 17,4 millions de livres sterling de l'année précédente. L'entreprise affirme qu'elle continue d'étendre sa présence géographique et sa gamme de produits.

"Alors qu'une toile de fond macroéconomique négative et un environnement de taux d'intérêt incertain ont persisté tout au long de l'exercice 23 et ont affecté le sentiment des consommateurs, la diversité de notre offre de produits et de notre base de clients finaux, combinée à notre stratégie de fusions et d'acquisitions soigneusement exécutée, a permis de compenser le ralentissement de la demande dans certains segments de l'activité depuis le début de l'année par des performances solides dans d'autres segments", a déclaré Gary O'Brien, président non exécutif.

Cours actuel de l'action : 61,88 pence l'unité, en hausse de 1,0 % mardi après-midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 26 %.

