Lords Group Trading PLC est un distributeur britannique spécialisé dans les produits de construction, de plomberie, de chauffage et de bricolage. La société vend principalement aux artisans locaux, aux petites et moyennes entreprises de plomberie et de chauffage, aux entreprises de construction et au grand public. La société exerce ses activités par le biais de deux divisions : Le négoce et la plomberie et le chauffage. La division Merchanting fournit des matériaux de construction et des articles de bricolage par l'intermédiaire de son réseau de commerçants et de sa plateforme en ligne. Elle opère à la fois dans le secteur léger (matériaux de construction et bois) et dans le secteur lourd (travaux publics et aménagement paysager) à travers environ 31 sites au Royaume-Uni. La division "Chauffage et plomberie" est un distributeur spécialisé dans la distribution de produits de chauffage et de plomberie auprès d'un réseau britannique de commerçants indépendants, d'installateurs et du grand public. La division dispose de 17 sites, ce qui lui permet d'assurer un service de livraison le lendemain dans tout le pays.

Secteur Fournitures de construction et installation