Active Energy Group PLC - Société d'énergie renouvelable basée à Londres - Confirme que les actions seront suspendues à partir du 1er juillet car la société n'est pas en mesure de finaliser ses résultats pour 2023 avant le 30 juin. De plus, la société a notifié à la Bourse de Londres son intention d'annuler l'admission des actions le 23 juillet. Cette décision nécessite le soutien de 75 % des actionnaires.

Lords Group Trading PLC - distributeur de matériaux de construction au Royaume-Uni - publie une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Lords Group Trading PLC - distributeur de matériaux de construction au Royaume-Uni - émet une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. La demande pour les produits de réparation, d'entretien et d'amélioration du groupe a été similaire à celle du premier trimestre de l'exercice 2024 et les marges brutes ont été maintenues. "Alors que les conditions macroéconomiques difficiles ont eu un impact sur le commerce au début de l'exercice 2024, le groupe est bien positionné dans un secteur RMI essentiel et très fragmenté", déclare la société.

Time Out Group PLC - entreprise de médias et d'hôtellerie - déclare que les ventes de sa branche médias et marché ont augmenté au cours du dernier trimestre clos le 30 juin. Il s'attend maintenant à ce que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soient supérieurs aux attentes actuelles du marché. "Nous sommes satisfaits de nos récentes performances commerciales et nous sommes de plus en plus convaincus que cette dynamique se poursuivra à l'approche du nouvel exercice financier. Notre plan de croissance et nos décisions stratégiques portent leurs fruits ; notre marque forte et notre contenu 'best of the city' continuent d'attirer plus de trafic sur nos médias numériques et plus de visiteurs sur nos marchés, parallèlement à notre pipeline d'ouvertures", déclare Chris Ohlund, directeur général.

Atrato Onsite Energy PLC - fonds d'investissement axé sur les énergies renouvelables - La valeur de l'actif net au 31 mars est de 90,0 pence, contre 93,8 pence l'année précédente. Les dividendes par action s'élèvent à 2,63 pence, contre 2,52 pence. Au cours des six mois précédant le 31 mars, le rendement de la valeur nette d'inventaire est de 0,7 %, contre 3,5 % l'année précédente. L'objectif de dividende de 5,5 pence par action est réaffirmé. La valeur nette d'inventaire est affectée par une augmentation de 50 points de base du taux d'actualisation moyen pondéré à 7,9%.

NCC Group PLC - société de cybersécurité - prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 31 mai de 31 millions de livres sterling, supérieur au consensus de 29,7 millions de livres sterling, grâce à la réalisation de gains d'efficacité ciblés tant au niveau de la marge brute que des coûts d'exploitation. Il note que le chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'année diminue d'environ 1 % à taux de change constant pour atteindre 324 millions de livres sterling, soit une baisse de 3 % à taux réels. Le chiffre d'affaires de la cybersécurité a renoué avec la croissance au second semestre, en hausse de 6,0 % à taux de change constant, après une baisse de 9,6 % au premier semestre. Cela devrait se traduire par une baisse de 2,0 % sur l'ensemble de l'année à taux de change constant, indique la société. La croissance des services gérés a continué à s'accélérer, selon NCC, augmentant de 36% et les services d'assurance technique ont baissé de 23%, la reprise de la demande étant moins régulière que prévu. La société prévoit de maintenir un dividende de 3,15 pence sur 12 mois.

ECR Minerals PLC - Société d'exploration aurifère centrée sur l'Australie - Au cours des six mois précédant le 31 mars, la société a enregistré une perte avant impôts de 451.412 GBP, contre 724.566 GBP l'année précédente. Les frais administratifs sont passés de 721 703 GBP à 540 950 GBP. La perte par action est de 0,03 pence, contre 0,20 pence.

LSL Property Services PLC - Fournisseur de services aux intermédiaires hypothécaires et aux agences immobilières franchisées, basé à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre - émet une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. "Le groupe a continué à faire de bonnes affaires, avec des perspectives pour l'année entière en ligne et potentiellement légèrement supérieures à nos attentes mises à jour lors de l'annonce des résultats préliminaires", déclare LSL.

Futura Medical PLC - Société pharmaceutique basée à Guildford, en Angleterre, spécialisée dans les produits de santé sexuelle - émet une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Elle déclare que l'exercice 2024 continue de bien progresser, comme indiqué précédemment dans les résultats annuels du groupe en avril. Elle confirme le lancement de produits dans au moins dix pays au cours du premier semestre. Elle confirme également que le chiffre d'affaires reste conforme aux attentes du marché. Le groupe s'attend à d'autres lancements au cours du second semestre de l'exercice financier, tant en Europe que dans le reste du monde. Prévoit de donner des indications actualisées sur la marche des affaires en même temps que les résultats intermédiaires en septembre.

Mobile Tornado Group PLC - Fournisseur de services de communications critiques basé à Harrogate, en Angleterre - En 2023, la perte avant impôts passe de 1,4 million de livres sterling à 1,1 million de livres sterling. Le chiffre d'affaires reste inchangé à 2,3 millions de livres sterling, tandis que les dépenses administratives passent de 2,5 millions de livres sterling à 2,3 millions de livres sterling. Les revenus récurrents sont passés de 2,0 millions de livres sterling à 1,9 million de livres sterling. "Le conseil d'administration se concentre sur l'augmentation des revenus récurrents de la société, car c'est le principal moteur de l'augmentation de la valeur actionnariale", déclare la société.

Strix Group PLC - société de l'île de Man spécialisée dans les commandes de sécurité pour bouilloires et autres dispositifs de chauffage et de contrôle de la température de l'eau, de gestion de la vapeur et de filtration de l'eau - émet une mise à jour commerciale en vue de l'assemblée générale annuelle de jeudi. Confirme que le bénéfice avant impôt pour l'exercice 2024 reste conforme aux attentes actuelles du marché. En outre, les mesures de conservation des liquidités prises au cours du premier semestre ont permis au groupe de générer des liquidités légèrement supérieures aux attentes depuis le début de l'année. Cette tendance positive renforce la position de l'endettement net qui devrait être inférieur à 2,0x. Strix annonce son intention de finaliser un refinancement complet de ses facilités bancaires en 2025 afin de faire progresser les aspirations de croissance du groupe. Une mise à jour commerciale pré-clôture pour la période de six mois se terminant en juin 2024 sera effectuée en juillet 25.

Henderson Opportunities Trust PLC - investment trust - La valeur nette d'inventaire au 31 mars est de 241,1 pence, en hausse par rapport à 245,7 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire par action est passé de 15,0 pence à 38,1 pence. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est de 18,6 %, contre 6,3 % l'année précédente. Cette performance est supérieure à celle de l'indice de référence FTSE All-Share, qui a progressé de 14,2 %. Le dividende reste inchangé à 3 pence.

"Il s'agit d'une reprise bienvenue en termes absolus et relatifs, même si nous reconnaissons que les performances à long terme restent décevantes et que nous avons donc besoin que cette trajectoire se poursuive", déclare la société.

Getech Group PLC - Société de géo-énergie et d'hydrogène vert basée à Leeds, en Angleterre - En 2023, la perte avant impôts se creuse, passant de 3,1 millions de livres sterling à 5,1 millions de livres sterling, alors que le chiffre d'affaires passe de 5,1 millions de livres sterling à 4 millions de livres sterling. Les dépenses administratives diminuent de 4,8 millions de GBP à 4,7 millions de GBP. Le carnet de commandes reste inchangé à 4,6 millions de livres sterling, tandis que les revenus récurrents annualisés passent de 2,4 millions de livres sterling à 2,8 millions de livres sterling. En outre, l'entreprise indique que pour les quatre premiers mois de 2024, les recettes non vérifiées sont en hausse de 17 % par rapport à la même période de l'année précédente.

