GM vend sa participation dans la start-up de VE Lordstown Motors

General Motors Co a annoncé mardi avoir vendu sa participation dans la start-up de véhicules électriques Lordstown Motors Corp.

Jim Cain, porte-parole de GM, a déclaré que le constructeur automobile de Detroit a vendu ses 7,5 millions d'actions dans le cadre d'une série de ventes sur le marché au quatrième trimestre, mais que le produit de cette vente n'a pas eu d'incidence sur les résultats financiers de GM.

GM a refusé de divulguer le montant total des recettes qu'il a reçues.

Lordstown, qui a affiché une perte plus importante au quatrième trimestre, a déclaré lundi qu'il avait prévu de fabriquer et de vendre environ 500 de ses camionnettes électriques Endurance cette année, après avoir précédemment prévu des ventes d'environ 32 000 véhicules au cours de la première année complète de production. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru et David Shepardson à Détroit ; édition par Maju Samuel)