La Commission américaine des opérations de bourse a déclaré jeudi qu'elle accusait Lordstown Motors Corp. d'avoir trompé les investisseurs sur les perspectives de vente de son pick-up électrique phare, l'Endurance.

Lordstown, qui a déposé le bilan en 2023, est entrée en bourse en fusionnant avec une société d'acquisition à but spécial (SPAC) en 2020. Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC et sous réserve de l'approbation du tribunal des faillites, Lordstown a accepté une ordonnance de cessation et de désistement et une restitution de 25,5 millions de dollars, a déclaré la SEC.