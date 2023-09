Lordstown Motors Corp est une entreprise automobile. La société est un fabricant d'équipement d'origine (OEM) de camionnettes et de véhicules électriques destinés aux parcs de véhicules. Le véhicule phare de la société, l'Endurance, est composé de trois éléments principaux : le châssis et la carrosserie, quatre moteurs de moyeu électriques et le bloc-batterie. Son système d'entraînement aux roues utilise quatre moteurs de moyeu avec un logiciel intégré. Son moteur de moyeu est un moteur électrique qui est incorporé dans le moyeu d'une roue et l'entraîne directement. Le logiciel intégré de la société surveille et ajuste chaque roue.

Secteur Fabricants de voitures et camions