Los Andes Copper Ltd. nomme Santiago Montt au poste de chef de la direction

Los Andes Copper Ltd. a annoncé la nomination de Santiago Montt au poste de directeur général de la société, à compter du 25 mai 2023. M. Montt a servi la société en tant que directeur général par intérim depuis le 1er novembre 2022, où il était responsable des opérations de la société au Chili. Auparavant, il était directeur de l'exploitation de la société.

M. Montt est un cadre minier international qui possède une vaste expérience de la direction d'équipes au sein de sociétés minières multinationales. Avant de rejoindre Los Andes, il a passé plus de dix ans chez BHP à superviser les affaires corporatives et juridiques dans les Amériques, occupant plusieurs postes au Chili, au Brésil et en Australie. Sa passion pour le développement d'une exploitation minière réussie et responsable continuera à guider la mission de la société, qui consiste à maximiser la valeur du projet Vizcachitas pour toutes ses parties prenantes.